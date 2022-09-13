На Ташкентском международном кинофестивале покажут азербайджанский фильм

На Ташкентском международном кинофестивале (Узбекистан) Азербайджан будет представлен фильмом "Сугра и сыновья", сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль пройдет 14-18 сентября, участие в нем примут около 500 представителей киноискусства и медиа из 40 стран мира.

В рамках международного кинофестиваля 15 сентября в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане запланировано открытие "Дней азербайджанского кино".

На открытии будет представлен фильм "Сугра и сыновья" совместного производства Baku Media Center, Butafilm, Arizona Production (Франция) и Salarfilm (Германия).

Фильм повествует о событиях, произошедших во время Второй мировой войны в отдаленном горном селе. Мужчины ушли на войну. Сугра, как и другие женщины села, занимается тяжелой работой и растит детей. Ее старшему сыну Мусе приходит повестка на фронт. После этого в жизни Сугры начинается драматический поворот...

В фестивале примут участие известные азербайджанские кинематографисты.

Отметим, что 17 сентября азербайджанский фильм будет продемонстрирован в центральном кинотеатре города Бухара.