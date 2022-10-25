В Вашингтоне состоялось открытие барельефа Гусейна Джавида

По случаю 140-летнего юбилея известного азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида в Вашингтоне состоялось открытие барельефа, посвященного светлой памяти поэта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мемориальный барельеф, автором которого является молодой скульптор Кямран Асадов, установлен на административном здании Американо-азербайджанской торговой палаты, расположенном в историческом районе Джорджтаун в Вашингтоне. Проект реализован в результате совместной деятельности Американо-азербайджанской торговой палаты, посольства Азербайджана в США и Министерства культуры Азербайджанской Республики.

В церемонии открытия приняли участие официальные лица правительства США, представители дипломатического корпуса, бизнесмены и представители азербайджанской общественности.

Приветствуя гостей, председатель Совета директоров Американо-азербайджанской торговой палаты Реза Везири рассказал о важности открытия барельефа.

Посол Азербайджанской Республики в США Хазар Ибрагим рассказал о роли наследия Гусейна Джавида в истории Азербайджана, а также о его борьбе за идеалы свободы, годах изгнания, о том, что спустя годы общенациональный лидер Гейдар Алиев доставил его тело в Нахчыван.

На церемонии был зачитан текст заявления мэра округа Колумбия города Вашингтон Мариэль Баузер об объявлении 24 октября 2022 года Днем памяти Гусейна Джавида. Помимо роли Гусейна Джавида в азербайджанской литературе, в заявлении упоминается его борьба за свободу и против дискриминации. Кроме того, подчеркивается, что идеалы Джавида о свободном и справедливом мире, его борьба с несправедливостью и дискриминацией остаются актуальными и в нашем современном мире.

В рамках мероприятия нескольким людям были вручены памятные доски за поддержку реализации проекта, а также деятельности Американо-азербайджанской торговой палаты.