Сегодня день памяти выдающегося композитора Ашрафа Аббасова

Ашраф Аббасов вошел в историю музыкальной культуры Азербайджана как один из ведущих и признанных ее мастеров. Вся жизнь и творчество заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР, автора балета, трех музыкальных комедий, многих симфонических, камерно-инструментальных, вокально-хоровых произведений неотделимы от его отечества, родного народа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня исполняется 31 год со дня кончины выдающегося композитора, музыковеда и педагога, заслуженного деятеля искусств, народного артиста, профессора Ашрафа Аббасова.

Композитор, музыковед, педагог Ашраф Джалал оглу Аббасов родился 23 марта 1920 года в городе Шуша в семье портного. Начальное образование Ашраф получил в музыкальной школе (класс тара) в Шуше. В 1936 году по приглашению азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли Ашраф Аббасов приехал в Баку и с его помощью поступил в Азербайджанское государственное музыкальное училище (ныне Бакинский музыкальный колледж при Бакинской музыкальной академии имени Уз.Гаджибейли).

В 1938 году Ашраф Аббасов участвовал в первой Декаде азербайджанской литературы и искусства в Москве. Он играл на таре в оркестре, сопровождавшей постановку спектакля музыкальной комедии Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан". В 1939 году Ашраф Аббасов поступил в класс композиции Бакинской музыкальной академии. В декабре 1939 году А.Аббасов был призван в ряды советской армии и служил в Беларуси.

Поправляя свое здоровье после возвращения с фронта, Ашраф Аббасов занимался одновременно педагогической деятельностью в музыкальной школе города Шуша, а в 1942 году был назначен ее директором.

В 1945 году композитор создал свою первую симфоническую поэму "Шуша". Он также является автором таких произведений, как поэмы "Наступит день" (1952), "Драматическая" (1953\1962), "Концертино" для симфонического оркестра (1942-1951). Русский композитор Дмитрий Шостакович так отозвался о последней работе: "Концертино" Ашрафа Аббасова для оркестра с сольными инструментами - свежее, яркое, талантливое произведение. Автор, очевидно, из скромности, не назвал его концертом. Отличная оркестровка, богатство содержания, экономное использование красок обеспечивает этому произведению прочное место в нашем репертуаре". "Танцевальная сюита" (1944) Ашрафа Аббасова является одним из первых образцов симфонических произведений, заложивших основу симфонической музыки в Азербайджане.

В 1943-1948 гг. Ашраф Аббасов работал преподавателем, а в 1947-1948 гг. директором Бакинского музыкального училища.

В 1948 г. Ашраф Аббасов с отличием окончил Азербайджанскую государственную консерваторию, а в 1952 году - аспирантуру Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского.

С 1952 года и до конца жизни Ашраф Аббасов работал на разных должностях в Азербайджанской государственной консерватории - преподавателем (1952), доцентом (1954), ректором (1953-1957), заведующим (1957-1972) и профессором (1968\1969) кафедры композиции.

В 1951 году Ашраф Аббасов посвятил поэму памяти своего учителя Узеира Гаджибейли, а в 1952 году за научно-исследовательскую работу "Опера "Кероглу" Узеира Гаджибейли" ему было присвоено звание кандидата искусствоведения. Таким образом, Ашраф Аббасов стал первым в Азербайджане кандидатом искусствоведения в области музыковедения.

В 1965 году Ашраф Аббасов написал первый азербайджанский детский балет "Чернушка" (1965) по мотивам одноименной повести азербайджанского писателя Сулейман Сани Ахундова.

Ашраф Аббасов является автором музыкальных комедий "Не быть тебе милым моим" (1963), "В объятиях гор" (1970) и "Двор мой - жизнь моя" (1977). Он сочинил романсы на слова видных азербайджанских поэтов: "Очарован тобою" (Молла Панах Вагиф), "Люблю тебя" (Микаил Мушфиг) и "О, Физули" (Мухаммед Физули) и др.

В 1963 году Ашрафу Аббасову было присвоено звание заслуженного деятеля искусств, а в 1990 году - звание народного артиста Азербайджанской ССР. Он был награжден орденами "Знак почета", Отечественной войны II степени (1985) и Почетными грамотами Верховного Совета Азербайджанской ССР.

Ашраф Аббасов скончался 8 февраля 1992 года.