В Зале камерной и органной музыки отметили 105-летие Кара Караева - ФОТО
На сцене Зала камерной и органной музыки Азербайджанская государственной академической филармонии имени М.Магомаева состоялся вечер органной музыки под названием "Кара Караев и его ученики", посвященный 105-летию выдающегося композитора Кара Караева.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии, солисты вечера заслуженная артистка Тохфе Бабаева (скрипка), Расима Бабаева (орган), Нигяр Мамедова (орган), Сабина Асланова (орган), Шафаг Абдуллаева (орган) представили слушателям свои выступления.
В программе прозвучали произведения Кара Караева, Васифа Адыгезалова, Хайяма Мирзазаде, Арифа Меликова, Фирангиз Ализаде, Эльнары Дадашевой, Джалала Аббасова.
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