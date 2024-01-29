Анимация «Хадис» победила на международном фестивале анимационных фильмов

Короткометражный анимационный фильм "Хадис", снятый на студии ANIMAFILM Studio, получил Приз зрительских симпатий (Audience Award) 14-го Международного фестиваля анимационных фильмов в Париже (piaff, Paris International Animation Film Festival).

Как передает Day.Az об этом сообщил продюсер фильма Рашид Агамалиев.

Премьера фильма состоялась на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, крупнейшем в мире фестивале анимации. Картина получила награды на международных кинофестивалях в Турции, Германии, Италии, Франции, Казахстане, Грузии, Азербайджане.

Картина "Хадис" посвящена памяти 22-летней азербайджанки Хадис Наджафи и всем, кто борется против гендерной, этнической и культурной дискриминации в Иране. Наджафи была убита иранскими силами безопасности 21 сентября 2022 года и стала символом азербайджанского сопротивления и этнической борьбы в Иране.

Режиссером фильма выступила Назрин Агамалиева, продюсером - Рашид Агамалиев. Ведущий аниматор - Андреа Сзелешова, монтаж - Хорхе Санчес Калдерон. Фильм озвучила Зохра Керими, вокальную партию в фильме исполняет популярная азербайджанская певица Севда Алекберзаде. Сценарий написан совместно с Исмаилом Иманом и Назрин Агамалиевой, консультантом по фильму стал Масуд Панахи.

Идея фильма принадлежит Азербайджанскому культурному центру Северной Калифорнии, который также финансировал проект. Медиапартнеры фильма - Ассоциация анимации Азербайджана, анимационный онлайн-журнал Skwigly и платформа Akinchi.

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