Старинные музыкальные инструменты: давул, ай-улдуз, Карабахская кеманча

Давул, думбяк, шахруд, Карабахская кеманча, ударный инструмент ай-улдуз, гопуз и другие старинные музыкальные инструменты...

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, восстановлением и сохранением для будущих поколений этих музыкальных инструментов занимается научно-исследовательская лаборатория "Совершенствование и восстановление национальных музыкальных инструментов", возглавляемая Мамедали Мамедовым. Лаборатория действует при Азербайджанской национальной консерватории. Мамедали Мамедов заведует лабораторией 14 лет.

Выпускник Азербайджанского института нефти и химии, он долгое время работал по своему профилю, но всю свою жизнь посвятил реконструкции, реставрации народных инструментов и созданию национальных инструментов нового диапазона. В коллекции М.Мамедова 64 различных музыкальных инструмента (усовершенствованных, восстановленных и новых) с соответствующей документацией, подтверждающей авторские права. Каждый из музыкальных инструментов зарегистрирован в Агентстве интеллектуальной собственности.

Корреспондент АЗЕРТАДЖ побывал в лаборатории и ознакомился с проводимой здесь работой. В лаборатории, располагающейся на нижнем этаже основного здания Азербайджанской национальной консерватории, наряду с уже знакомыми нам музыкальными инструментами, было много незнакомых. Каждый из инструментов имел свое, уникальное звучание и облик...

Мамедали муаллим тепло вспоминает своего незабвенного педагога - академика Азада Мирзаджанзаде, его интересные, нестандартные подходы.

По слова нашего собеседника, исследовательские работы в лаборатории проводятся путем точных научных расчетов. Работа Мамедали муаллима и сотрудников лаборатории уже приносит плоды. Инструментальные семейства тар, кеманча, саз и балабан нашли широкое применение, впервые создано семейство музыкальных инструментов в составе кеманчи и тара. В 2004 году был разработан музыкальный инструмент "Бям-кеманча" (кеманча в басовом тембре) и балабан в тембрах бас, тенор и пикколо. В Союзе композиторов Азербайджана состоялась презентация этих инструментов, автором идеи проекта является народный артист Сиявуш Керими.

На презентации было рассказано о широком размахе деятельности музыкальной лаборатории. М.Мамедовым разработаны более усовершенствованные формы чанга, кеманчи, тара, сантура, балабана. Заветной мечтой М.Мамедова было создание ансамбля азербайджанских народных инструментов с диапазоном звука в 7 октав. Мечта близка к своему претворению в жизнь...

"Созданный нами ансамбль не имеет аналогов в истории азербайджанской музыки. Мы довели диапазон звучания ансамбля до семи октав. Композиторы всего мира пишут произведения под этот диапазон. Для создания этого ансамбля Фонд Гейдара Алиева предоставил нам четырех композиторов, которые создали музыкальное произведение для ансамбля "Отголоски веков". Его первое выступление состоялось в Центре Гейдара Алиева на торжественных церемониях открытия и закрытия грандиозного мероприятия, посвященного 650-летию Насими. Это было большим новшеством в истории азербайджанских национальных музыкальных инструментов. Все инструменты, на которых играют солисты ансамбля, являются национальными", - рассказывает Мамедали Мамедов.

Наш собеседник мечтает, что ансамбль "Отголоски веков" обретет статус государственного. По словам Мамедали муаллима, все древесные материалы, используемые при изготовлении музыкальных инструментов, являются местным сырьем: "Но мы также используем очень красивую древесину красного дерева, импортированную из Африки".

Мамедали муаллим рассказывает, что уже поступают заказы на изготовление национальных музыкальных инструментов из-за рубежа: "Из Израиля нам поступил заказ на изготовление кеманчи, прекрасный музыкальный инструмент заказали для посла Греции, из Америки заказали тар. У нас также был заказ из Франции".

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