Количество рейсов между Азербайджаном и Турцией может вырасти втрое

Количество авиарейсов между Азербайджаном и Турцией может вырасти в три раза. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, распространенном во вторник. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Сообщается, что на Международной конференции по авиации в Турции делегации двух стран обменялись предложениями по этому вопросу и составили проект протокола.

"Авиационные власти обеих стран в настоящее время изучают условия либерализации воздушного сообщения. Окончательное решение и подписание протокола может состояться в ближайшее время, после проведения двусторонних консультаций между органами гражданской авиации Азербайджана и Турции с участием национальных авиакомпаний", - сказано в сообщении.

В настоящее время количество рейсов между двумя странами составляет около 150 рейсов в неделю, а в летнее время вырастает до 190 рейсов в неделю.

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