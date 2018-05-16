На рынок авиаперевозок Азербайджана вошла еще 21 компания

За последние два года на авиарынок Азербайджана вошла еще 21 компания. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства гражданской авиации министерства транспорта, связи и высоких технологий, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, это компании Ata Airlines, Montenegro Airlines, Etihad Airlines, Air Arabia, Nord Wind Airline, Ikar Airlines, Ir Aero, Al Naser Wings Airlines, Pobeda Airlines, Salam Air, KomAviatrans Aero, Jazeera Airlines, Wataniya Airlines (Kuwait National Airways), Mahan Air, Taban Air, Israir, Arkia Airlines, Flynas, Gulf Air, Nordavia Regional Airlines, Pegasus Airlines.

За период с 2016 года, включая действующий сезон "Лето-2018", открыты 16 новых направлений: Эль-Кувейт, Абу-Даби, Шарджа, Тиват, Маскат, Эр-Рияд, Даммам, Уфа, Красноярск, Самара, Трабзон, Жуковский, Манама, София, Алания и второй аэропорт в Киеве (Жуляны). Всего до настоящего времени подписано 39 соглашений о воздушном сообщении, а также 34 соглашения согласованы на уровне экспертов.

Только за период с 2016 года по настоящий день были заключены соглашения с четырьмя государствами (Афганистан, Джибути, Кувейт, США) и согласованы тексты соглашений с семью странами (Австралия, Израиль, Кения, Новая Зеландия, Монголия, Таиланд, Сейшелы).

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