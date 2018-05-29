Глава "Лукойла" исключил возможность роста цены на нефть до $100 за баррель

Глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что не ожидает роста цен на нефть до 100 долларов за баррель, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я не думаю, что будет такая высокая цена (100 долларов за баррель), потому что сегодня цена регулируется сокращением, которое было достигнуто соглашением ОПЕК+. Она регулируется теми заявлениями, которые идут из США по ограничению экспорта нефти со стороны Ирана. Резкое падение добычи Венесуэлы. Это те факторы, которые сегодня могут быть изменены", - прокомментировал Алекперов РИА Новости.

Цены на нефть в апреле и мае обновили четырехлетние максимумы. Стоимость марки Brent 17 мая впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за баррель. Однако в конце мая цены значительно откатились от достигнутых максимумов на новостях о возможном смягчении условий сделки ОПЕК+. В пятницу, 25 мая, цены на нефть на этом фоне обвалились на 3-4%. Во вторник Brent торгуется в районе 75,4 доллара, WTI - около 66,4 доллара за баррель.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года и уже дважды продлевалось, в последний раз - до конца 2018 года.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил 25 мая на ПМЭФ, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Позднее Новак добавил, что страны сделки в течение месяца проработают варианты смягчения ограничений на добычу. При этом одним из вариантов является выход на уровни добычи, которые были при подписании соглашения.

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