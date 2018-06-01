Goldman Sachs готова финансировать проекты SOCAR по всему миру - ДЕТАЛИ

Goldman Sachs International заинтересована в финансировании инфраструктурных и промышленных проектов SOCAR по всему миру. Рабочая группа, созданная компаниями, планирует проводить исследований в этом направлении деятельности.

Об этом было сказано на встрече президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и руководящего состава компании с исполнительными директорами инвестиционной компании Goldman Sachs International Сарель Эльдор, Якутом Сейханлы и Антоном Сычевым, говорится в сообщении SOCAR, распространенном в пятницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в этом году завершается ряд важных проектов SOCAR, в том числе таких проектов, как нефтеперерабатывающий завод STAR, одним из акционеров которого является Goldman Sachs International, и трубопровод TANAP.

Успешные результаты, достигнутые SOCAR, придают стимул дальнейшему сотрудничеству, поэтому SOCAR будет проводить совместный анализ и исследования с Goldman Sachs для определения принципов партнерства в нынешних и будущих проектах.

На встрече была затронута возможная роль компании Goldman Sachs International в финансировании торговых операций SOCAR, которые расширяются по всему миру, и в Турции.

Сотрудничество SOCAR с Goldman Sachs International началось в декабре 2014 года, когда были приобретены 30 процентов доли компании Petlim.

В 2015 году Goldman Sachs израсходовала 1,3 миллиарда долларов на приобретение 13 процентов дочерней компании SOCAR - SOCAR Turkey Energy A.Ş.

Главный офис инвестиционной компании Goldman Sachs находится в Нью-Йорке. Компания осуществляет деятельность в сфере банковских инвестиций, ценных бумаг и инвестиционного менеджмента.

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