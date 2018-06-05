Азербайджан упрощает выдачу разрешений на работу
5 июня 2018 12:53 278
В Азербайджане планируется создание специального совета, состоящего из представителей действующих в стране зарубежных компаний, нуждающихся в зарубежной рабочей силе, сказал во вторник начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов в ходе своего выступления на IV бизнес-форуме ЕС-Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в состав совета войдут представители таких организаций, как AmCham, Объединение деловых людей Азербайджан и Турции (ATIB), Азербайджано-германская торговая палата, а также таких компаний, как BP и SOCAR.
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