Азербайджан упрощает выдачу разрешений на работу

В Азербайджане планируется создание специального совета, состоящего из представителей действующих в стране зарубежных компаний, нуждающихся в зарубежной рабочей силе, сказал во вторник начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов в ходе своего выступления на IV бизнес-форуме ЕС-Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в состав совета войдут представители таких организаций, как AmCham, Объединение деловых людей Азербайджан и Турции (ATIB), Азербайджано-германская торговая палата, а также таких компаний, как BP и SOCAR.

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