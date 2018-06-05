Азербайджан упрощает выдачу разрешений на работу

5 июня 2018 12:53

В Азербайджане планируется создание специального совета, состоящего из представителей действующих в стране зарубежных компаний, нуждающихся в зарубежной рабочей силе, сказал во вторник начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов в ходе своего выступления на IV бизнес-форуме ЕС-Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в состав совета войдут представители таких организаций, как AmCham, Объединение деловых людей Азербайджан и Турции (ATIB), Азербайджано-германская торговая палата, а также таких компаний, как BP и SOCAR.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az