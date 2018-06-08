AZAL запустил прямые рейсы по маршруту Москва-Лянкяран-Москва

8 июня в Москве,в Международном аэропорту "Внуково" состоялось открытие прямых авиарейсов "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) по маршруту Москва-Лянкяран-Москва. Об этом сообщает Day.Az.



В пресс-конференции,проведенной по случаю открытия авиарейса, приняли участие генеральный директор АО Международный аэропорт "Внуково" Василий Александров, директор по продажам АО "Международный аэропорт "Внуково" Максим Шишко, заместитель исполнительного директора авиакомпании AZAL Джамиль Манизаде и советник чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России Самир Шарифов.



В ходе пресс-конференции было отмечено, что авиарейс Москва-Лянкяран-Москва способствует дальнейшему развитию туризма в обеих странах, увеличению числа деловых поездок.



Гендиректор АО Международный аэропорт "Внуково" Василий Александров отметил значительную роль AZAL в развитии аэропорта. По его словам, по сравнению с прошлым годом пассажиропоток "Внуково" вырос на 20 процентов и к концу года достигнет 20 млн пассажиров в чем немаловажную роль сыграла азербайджанская авиакомпания.



Отметим, что рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам на самолетах Airbus A320. Отвечая на вопрос о том, будет ли в дальнейшем увеличено количество рейсов, заместитель исполнительного директора авиакомпании AZAL Джамиль Манизаде сказал, что в случае наличия высокого интереса пассажиров к данному направлению, данный вопрос будет обязательно рассмотрен летом 2019 года.



Вылеты из Международного аэропорта "Внуково" (VKO) в 10:00 по местному времени, прибытие в Международный аэропорт Лянкярана (LKK) в 14:10. Обратные рейсы из Лянкярана будут вылетать в 15:40, прибытие в Москву в 17:50 по местному времени.



Билеты можно забронировать и приобрести на сайте авиакомпании www.azal.az, в кассах AZAL и в официальных агентствах авиакомпании.

Талех Агавердиев

