В Азербайджане вдвое увеличится число филиалов "Азерхалча"

В Азербайджане предусматривается открытие ещё 10 филиалов ОАО "Азерхалча", сказал во вторник журналистам председатель правления ОАО Видади Мурадов в рамках научно-практической конференции "Перспективы и достижения ковроткачества в Азербайджане".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, работы по их строительству уже ведутся, и параллельно на территории Сумгайытского химико-промышленного парка также строится шерстопрядильно-красильная фабрика, которая будет сдана в эксплуатацию к концу 2019 года.

"На сегодня по стране насчитывается 10 филиалов "Азерхалча", где работают 830 человек. Все филиалы оснащены самым передовым оборудованием, и в них созданы все необходимые условия. Перед открытием каждого филиала предварительно организовываются обучающие курсы с участием специалистов ОАО. Отбор осуществляется из порядка 500 человек, 150 из которых привлекаются к работе в филиалах, а для остальных создаются необходимые условия для работы на дому", - сказал Мурадов.

В настоящее время филиалы ОАО функционируют в Горадизе, Губе, Хачмазе, Товузе, Газахе, Агстафе, Габале, Исмайылы и т.д.

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