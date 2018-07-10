Азербайджан будет поставлять ковры в Японию

До конца года ОАО "Азерхалча" подпишет крупный контракт по поставкам ковровых изделий в Японию, сказал во вторник журналистам председатель правления ОАО Видади Мурадов в рамках научно-практической конференции "Перспективы и достижения ковроткачества в Азербайджане".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Мурадова, прежде образцы азербайджанских ковров будут отправлены в Японию.

"Сегодня многие страны проявляют интерес к азербайджанским коврам. Среди них есть страны Африки, Американского континента и Австралии. Сегодня в страну приезжает огромное число туристов, что также влияет на рост спроса. Производимые в стране ковры соответствуют мировым стандартам качества и являются более конкурентоспособными",- сказал Мурадов.

Глава ЗАО также сообщил, что в стране предусматривается открытие еще 10 новых ковровых фабрик,тем самым их число будет доведено до 30-ти, где будут обеспечены работой 4,5 тысячи человек.

Открытое акционерное общество "Азерхалча" было создано в мае 2016 года на базе одноименного научно-производственного ковродельческого объединения, с пакетом акций, принадлежащих государству.

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