В Баку состоялось совещание Координационного cовета «Евразия» - ФОТО

Столица Азербайджана стала местом проведения 35-го совещания Координационного совета "Евразия", объединяющего национальных провайдеров аэронавигационного обслуживания стран СНГ.

Как говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", распространенном в среду, на совещании приняли участие свыше 90 участников из 15 стран, включая генеральных директоров национальных провайдеров аэронавигационного обслуживания стран СНГ - Азербайджана, России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также представителей международных авиационных организации ICAO, МАК, IATA и др.

С приветственным словом совещание 10 октября открыл президент AZAL Джахангир Аскеров, далее совещание продолжилось выступлениями директора УВД "Азераэронавигация" Фархана Гулиева и председателя КС "Евразия" - генерального директора ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Игоря Моисеенко.

Учитывая потребность в росте воздушных перевозок и стратегическое геополитическое расположение стран Евразии, имеет важное значение гармонизация аэронавигационного обеспечения и долгосрочное совместное планирование организации воздушного пространства между этими странами.

В ходе совещания в Баку были заслушаны доклады представителей национальных провайдеров аэронавигационного обслуживания государств членов "Евразия" о состоянии аэронавигационных систем государств СНГ и планов развития.

Особое внимание было уделено вопросам:

- полетов беспилотных летательных аппаратов и их влияние на безопасность полетов;

- воздушного пространства свободных маршрутов и перспективам внедрения в регионе "Евразия";

- модернизации воздушного пространства в Европе и национальным стратегиям в области воздушного пространства;

- состояния безопасности полетов в гражданской авиации государств-участников соглашения о гражданской авиации;

- гармонизации национальных систем организации воздушного движения стран-участников совета "Евразия".

С докладами также выступили представители международных организаций ICAO, IATA и Международного авиационного комитета.

Отметим, что Координационный совет "Евразия" был создан в 1999 году. Его учредителями являются ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", РГП "Казаэронавигация" (Казахстан), "Азераэронавигация" (Азербайджан), ГП "Белаэронавигация" (Беларусь), ГП "Кыргызаэронавигация" (Кыргызстан), ГУП "Таджикаэронавигация" (Таджикистан) и Центр "Узаэронавигация" (Узбекистан).

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