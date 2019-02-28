Совладелец и президент "Лукойла" Вагит Алекперов ожидает в ближайшие 10-15 лет сохранения высоких цен на нефть - $60-70 за баррель. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Ведомости, он рассказал журналистам после выступления в Совете Федерации.

По его словам, инвестиционная яма, которая сформировалась в 2014-2016 гг., когда нефть стоила меньше $30 за баррель, будет проявляться с 2022 г.

Сохранению высоких цен будет способствовать снижение добычи в США, ожидает Алекперов. Он считает, что американские нефтяники уже вышли на пик.

По словам Алекперова, все эти факторы должны позволить сохранить баланс на нефтяном рынке после 2025 г. К этому же году он ожидает увеличения количества электромобилей и снижения потребления нефти для топливного сектора.

"Мы ожидаем, что следующие 10-15 лет должны стать периодом стабильного развития для нефтяной отрасли", - подчеркнул Алекперов.

В 2014 г., по его словам, ОПЕК самоустранилась от регулирования квотами, что вызвало обвал рынка, потребовались огромные усилия для восстановления этого механизма. Решающую роль сыграла Россия, взявшая на себя ответственность, считает он.

"На мой взгляд, сегодня удалось выстроить систему оперативной корректировки объемов предложения в зависимости от уровня коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов".

России нужно максимально нарастить запасы, готовые к разработке, чтобы при благоприятной ценовой конъюнктуре поставить на рынок нефть, сказал топ-менеджер. А для этого требуются законодательные инициативы, стимулирующие геологоразведку и геолого-технические мероприятия.

Президент "Лукойла" отмечает, что российской нефтяной отрасли не нужно "лоскутного одеяла" из налоговых послаблений для месторождений Западной Сибири, где обводненность и выработанность месторождений высокая. По словам Алекперова, налог на добавленный доход (НДД) позволит стимулировать добычу и геолого-разведочные работы в регионе. НДД выгоден всем, отметил Алекперов.