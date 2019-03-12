Национальный авиаперевозчик Азербайджана находится в тесном контакте с корпорацией Boeing в связи с расследованием крушения самолета Boeing 737 MAX-8 в Эфиопии.

"Анализ двух авиакатастроф Boeing 737 MAX-8 показал много схожего - оба самолета упали через несколько минут после взлета. Первоначальная версия происшествий - возможная проблема в программном обеспечении лайнеров", - заявил Президент AZAL Джахангир Аскеров, комментируя многочисленные запросы журналистов в авиакомпанию, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

По его словам, согласно подписанному соглашению между авиакомпанией AZAL и корпорацией Boeing, начиная с конца этого года в Азербайджан в течение трех лет будут поставлены в общей сложности 10 самолетов Boeing 737 MAX-8.

"Мы тесно взаимодействуем с американскими специалистами из Boeing по этому вопросу. В случае обнаружения каких-либо недочетов в программном обеспечении нового самолета, они будут полностью устранены в момент их поставок в нашу страну. Этот вопрос будет находиться под нашим постоянным контролем", - заявил Джахангир Аскеров.

Напомним, 29 октября 2018 года и 10 марта этого года два самолета этого типа потерпели крушение. Ряд авиакомпаний объявило о временной приостановке использования Boeing 737 MAX-8 до выяснения результатов расследования происшествия.