ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в начале летнего сезона планирует расширить сотрудничество по код-шерингу (соглашение о совместной коммерческой эксплуатации авиарейса двумя и более авиакомпаниями) с S7 Airlines. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт Routes Online.

Отмечается, что с 31 марта 2019 года код-шеринг будет распространяться на следующие рейсы: Москва (Домодедово) - Адлер (Сочи), Москва (Домодедово) - Челябинск, Москва (Домодедово) - Минеральные Воды, Москва (Домодедово) - Санкт-Петербург, Москва (Домодедово) - Уфа.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" является крупнейшей авиакомпанией Азербайджана. Основанная седьмого апреля 1992 года авиакомпания является первой национальной авиакомпанией, созданной после обретения страной независимости.