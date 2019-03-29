На сайте Национального авиаперевозчика Азербайджана www.azal.az открылась продажа по направлению Баку-Джидда-Баку (Международный аэропорт Король Абдул-Азиз - JED), сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Прямые авиаперелеты будут осуществляться в летнем расписании с 10 июня один раз в неделю по понедельникам на самолетах Airbus A320. Рейс планируется продолжить и в рамках зимнего расписания, график которого будет опубликован на сайте авиакомпании.

Регулярные рейсы между Баку и Джиддой позволят привлечь дополнительный поток туристов из Ближнего Востока, сделает доступнее религиозные святыни, а также углубит деловые отношения между двумя странами.

Билеты по данному направлению можно также приобрести в кассах AZAL и официальных агентствах авиакомпании. В рамках рейсов можно воспользоваться бонусной программой AZAL Miles. Подробная информации о бонусной программе представлена на сайте www.miles.azal.az.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации можно обращаться в справочный центр авиакомпании AZAL по электронной почте callcenter@azal.az либо через форму обратной связи на сайте https://www.azal.az/ru/webform/contact-us.