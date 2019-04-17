Рынок ИКТ Азербайджана стремительно развивается, в стране внедряются новые технологии.

Об этом в среду сообщил эксклюзивно Trend генеральный директор Nokia в России Рашид Исмаилов, принявший участие в состоявшемся в Баку VI заседании Рабочей группы высокого уровня по развития информационного общества, передает Day.Az.

Исмаилов отметил, что качество мобильной связи в Азербайджане достаточно хорошее, есть скоростной интернет, который отвечает требованиям современного времени.

По словам гендиректора, в Азербайджане нет никаких проблем в работе мобильных операторов связи.

"Сеть мобильной связи постоянно расширяется, что указывает на растущий спрос населения к услугам всех трех операторов связи - Azercell, Bakcell, Nar. Безусловно, необходимо и дальше развивать это направление с тем, чтобы еще больше повысить уровень качества и еще больше удовлетворять потребности населения в качественной мобильной связи и высокоскоростном интернете", - сказал Исмаилов.

Говоря о проводимом в Баку мероприятии, гендиректор отметил важность того, что Исполнительный комитет Регионального содружества связи пригласил для участия в сегодняшнем заседании представителей Nokia - одного из важных игроков на рынке цифровизации.

Исмаилов отметил, что это мероприятие представляет важность для компании с точки зрения обсуждений вопросов цифровизации на постсоветском пространстве.