За заслуги в деле пропаганды культурного наследия Азербайджана бортовой журнал "Азербайджанских Авиалиний" (Azerbaijan Airlines In-Flight Magazine) награжден премией Министерства культуры Азербайджана "Национальное наследие", передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Вручение премии состоялось на презентации книги серии IRS "Каменные стражи", подготовленной издательством IRS Publishing House и было приурочено к Международному дню памятников и исторических мест.

Бортовой журнал Azerbaijan Airlines выходит с 2007 года и за это время опубликовал сотни материалов, знакомящих отечественных и зарубежных читателей с историей, культурой, традициями, достопримечательностями Азербайджана. Выходящий с периодичностью раз в два месяца журнал бесплатно распространяется на всех внутренних и международных рейсах авиакомпании AZAL.

В декабре прошлого года бортовой журнал Azerbaijan Airlines был удостоен престижной премии "Золотой Пегас" Международной гильдии профессиональных фотографов России.