Бортовой журнал Azerbaijan Airlines удостоен престижной премии «Национальное наследие» - ФОТО
За заслуги в деле пропаганды культурного наследия Азербайджана бортовой журнал "Азербайджанских Авиалиний" (Azerbaijan Airlines In-Flight Magazine) награжден премией Министерства культуры Азербайджана "Национальное наследие", передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
Вручение премии состоялось на презентации книги серии IRS "Каменные стражи", подготовленной издательством IRS Publishing House и было приурочено к Международному дню памятников и исторических мест.
Бортовой журнал Azerbaijan Airlines выходит с 2007 года и за это время опубликовал сотни материалов, знакомящих отечественных и зарубежных читателей с историей, культурой, традициями, достопримечательностями Азербайджана. Выходящий с периодичностью раз в два месяца журнал бесплатно распространяется на всех внутренних и международных рейсах авиакомпании AZAL.
В декабре прошлого года бортовой журнал Azerbaijan Airlines был удостоен престижной премии "Золотой Пегас" Международной гильдии профессиональных фотографов России.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!