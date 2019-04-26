Рейсы AZAL и Buta Airways 29 и 30 мая будут выполняться по измененному графику - ФОТО
В связи с загруженностью Международного аэропорта Гейдар Алиев в период проведения финала Лиги Европы 29 мая 2019 года, вносятся изменения в расписание рейсов "Азербайджанских Авиалиний" и Buta Airways, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
Рейсы 29 и 30 мая будут выполняться согласно нижеуказанному расписанию.
29 мая (указано местное время, суффикс "+" указывает на время следующего дня):
|
Номер рейса
|
Маршрут
|
Вылет из Баку
|
Прилет в пункт назначения
|
Вылет из пункта назначения
|
Прилет в Баку
|
J2-003/004
|
Баку-Анкара-Баку
|
20:00
|
21:30
|
22:30
|
01:50+
|
J2-011/012
|
Баку-Дубай-Баку
|
04:50
|
07:45
|
10:10
|
13:10
|
J2-026
|
Анталья-Баку
|
16:00
|
19:50
|
J2-076
|
Стамбул (IST)-Баку
|
16:30
|
20:15
|
J2-9683/9684
|
Киев (IEV)-Баку
(Buta Airways)
|
16:10
|
20:30
|
J2-9575/9576
|
Баку-Казань-Баку
(Buta Airways)
|
20:00
|
21:50
|
22:50
|
02:50+
|
J2-9717/9718
|
Баку-Мин.Воды-Баку
(Buta Airways)
|
21:00
|
21:40
|
22:40
|
01:05+
|
J2-809/810
|
Баку-Москва (VKO)-Баку
|
Рейсы отменены
|
J2-079/080
|
Баку-Стамбул-Баку
|
Рейсы отменены
|
J2-852/851
|
Баку-Москва (DME)-Баку
|
Рейсы отменены
|
J2-255
|
Баку-Нахчыван
|
Рейсы отменены
|
J2-254
|
Нахчыван-Баку
|
Рейсы отменены
30 мая (указано местное время):
|
Номер рейса
|
Маршрут
|
Вылет из Баку
|
Прилета в пункт назначения
|
Вылет из пункта назначения
|
Прилет в Баку
|
J2-011/012
|
Баку-Дубай-Баку
|
12:40
|
15:35
|
16:45
|
19:45
|
J2-827
|
Баку-Москва (VKO)
|
02:45
|
05:00
|
J2-852/851
|
Баку-Москва (DME)-Баку
|
11:40
|
13:50
|
14:50
|
18:40
|
J2-9111/9112
|
Баку-Аланья-Баку
(Buta Airways)
|
12:30
|
14:30
|
15:30
|
19:20
|
J2-9685/9686
|
Баку-Одесса-Баку
(Buta Airways)
|
12:15
|
14:40
|
15:40
|
19:40
|
J2-239
|
Баку-Гянджа
|
Рейс перенесен на 29 мая
вылет: 08:00, прилет: 09:00
|
J2-021/322
|
Баку-Тель-Авив-Баку
|
Рейсы отменены
|
J2-075/076
|
Баку-Стамбул(IST)-Баку
|
Рейсы отменены
|
J2-9103/9104
|
Баку-Стамбул(SAW)-Баку
(Buta Airways)
|
Рейсы отменены
|
J2-9223/9224
|
Баку-Тбилиси-Баку
(Buta Airways)
|
Рейсы отменены
|
J2-9017/9018
|
Баку-Тегеран-Баку
(Buta Airways)
|
Рейсы отменены
|
J2-251
|
Баку-Нахчыван
|
Рейсы отменены
|
J2-258
|
Нахчыван-Баку
|
Рейс отменен
Отметим, что пассажиры вышеуказанных рейсов будут также уведомлены в соответствии с процедурой авиакомпании по телефонам, указанным при покупке авиабилета. Пассажирам отмененных и измененных рейсов, по их желанию, будут предложены альтернативные варианты перелета.
Для получения дополнительной информации, просим обращаться по электронной почте callcenter@azal.az, письменные обращения по WhatsApp принимаются на номер (+994 70) 437 40 82.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!