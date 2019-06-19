В Азербайджане прошел очередной аукцион по приватизации государственного имущества

Как сообщили Trend в Государственном комитете по вопросам имущества, аукцион был проведен 18 июня, передает Day.Az.

Всего в аукционе по 26 объектам государственной собственности приняли участие 40 покупателей. Пятеро участников подали заявку на приобретение имущества в электронной форме.

Отмечается, что к приватизируемому государственному имуществу относятся малые государственные предприятия и транспортные средства. Одно из малых государственных предприятий, выставленных на аукцион, находится в Сумгайыте. Государственная собственность была приватизирована вместе с участком площадью 9 тыс. 308 кв.м. На аукционе было приватизировано и нежилое здание, которое находится в поселке Газанбулаг Геранбойского района.

Также за 1750 манатов был приватизирован гособъект площадью 109.5 кв.м. Другой объект площадью 110.8 кв.м, который был приватизирован вместе с земельным участком, находится в Шабране. Победителем аукциона стал участник, предложивший за недвижимость 6000 манатов.

Подробнее с результатами аукциона можно ознакомиться на сайте privatiization.az.

Отметим, что Госкомитет по имущественным вопросам проведет следующий аукцион 25 июня. На аукцион выставлены 37 транспортных средств. Для участия достаточно пройти регистрацию на официальном сайте комитета (emdk.gov.az) или же на портале приватизации (privatization.az).

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