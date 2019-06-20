Соглашение ОПЕК+ позволило ликвидировать спекуляции на нефтяном рынке, оно должно продолжить действие. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в ходе годового собрания акционеров "Лукойла" президент компании Вагит Алекперов.

"Соглашение ОПЕК+, мы его поддерживали с первых дней, и я сегодня поддерживаю его. ОПЕК+ должен сохраниться навсегда, это мое мнение. Объемы регулирования можно менять. Чего мы добились этим соглашением 2016 года? Мы практически ликвидировали спекулянтов с рынка сырой нефти <...> Мы считаем, что соглашение должно действовать и оно учитывает сегодня тот рост добычи, который есть на американском рынке", - сказал Алекперов.

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