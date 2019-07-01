В Международном аэропорту "Внуково" 1 июля прошла торжественная церемония чествования 600-тысячного пассажира авиакомпании AZAL, обслуженного в аэропорту "Внуково" с начала выполнения полетов авиакомпании. Флагманский перевозчик Азербайджана начал полеты из Международного аэропорта "Внуково" 25 октября 2015 года, первый рейс авиакомпания выполнила по маршруту Москва-Баку. Именно на рейсе в Баку сегодня был обслужен юбилейный пассажир, которым стала Улькер Байрамова,. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Aviaport.ru, передает Day.Az.

С приветственным словом на торжественном мероприятии выступили заместитель генерального директора по коммерции Международного аэропорта "Внуково" Антон Викторович Кузнецов и Генеральный представитель авиакомпании AZAL в Российской Федерации Рахиб Руфулла оглы Исаев. Руководство аэропорта "Внуково" и авиакомпании AZAL отметили плодотворное сотрудничество и выразили готовность и дальше работать на благо пассажиров. Антон Викторович Кузнецов и Рахиб Руфулла оглы Исаев подарили 600-тысячному пассажиру памятные сувениры от аэропорта и авиакомпании. Кроме того, всем пассажирам рейса Москва-Баку были предложены угощения.

В настоящее время авиакомпания AZAL и ее низкотарифное подразделение Buta Airways входят в тройку крупнейших зарубежных компаний, оперирующих в аэропорту "Внуково". AZAL и Buta Airways выполняют рейсы из аэропорта "Внуково" по направлению Баку, Лянкяран, Габала, Гянджа. Авиакомпания AZAL является одним из самых пунктуальных партнеров Международного аэропорта "Внуково", что было отмечено в рамках премии "Рейтинг пунктуальности авиакомпаний", прошедшей во "Внуково" в мае 2019 года. В номинации "Самая пунктуальная авиакомпания в категории пассажиропоток до 100 тыс. пассажиров" авиакомпания AZAL была отмечена наградой.

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