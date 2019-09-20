В новом учебном году, учеников одной из Губинских школ встретил новый интерактивный кабинет от Samsung.

В рамках проекта Technological Embrace и при поддержке Фонда "Nargis", уже завершилась подготовка специального технологического кабинета, оформленного продукцией от Samsung.

Здесь представлено все - от интерактивных досок, до специальных кабин виртуальной реальности. Таким образом, специальная доска Flip Board, может быть использована не только как обычная доска, но также способна отражать на экране все данные со смартфонов и компьютеров. Flip Board - это своеобразный "громадный" планшет, работающий по принципу touchscreen, а также поддерживающий множество других функций.

Установленные в кабинете кабины виртуальной реальности помогут ученикам посетить эру динозавров, побывать на извержении вулкана и увидеть множество других захватывающих симуляций своими глазами.

Планшеты, размещённые на столах, позволят изучать цифровые материалы и поспособствуют коллективной работе учеников во время образовательного процесса.

Также в кабинете установлены широкоэкранные телевизоры Samsung, чтобы ученики могли с легкостью осваивать учебный материал и иметь возможность просматривать документальные и образовательные фильмы.

Благодаря данному кабинету у детей будет возможность ближе ознакомиться с цифровыми технологиями.

Торжественное открытие технологического кабинета было проведено 16 сентября и, начиная с нового учебного года, ученики смогут в полной мере оценить преимущества интерактивных занятий. Дополнительную информацию можете получить на официальных страницах Samsung Azərbaycan на Facebook и в İnstagram.

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