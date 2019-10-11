11 октября 2019 года в отеле Ramada состоялось общее собрание акционеров ОАО "Международный Банк Азербайджана". На собрании была представлена ​​подробная информация об успешных результатах процесса оздоровления банка, текущем состоянии Международного Банка Азербайджана и стратегических целях, поставленных на новом этапе развития.

Было отмечено, что в результате принятых в последние годы мер по оздоровлению банка были обеспечены капитальные позиции, финансовая стабильность и прибыльность банка, и, как прибыльный банк, Международный Банк Азербайджана теперь может выплачивать дивиденды своим акционерам.

На собрании была утверждена финансовая отчетность ОАО "Международный Банк Азербайджана" за 2018 год, подтвержденная внешним аудитором и рекомендованная Аудиторским Комитетом. Был рассмотрен вопрос выплаты дивидендов акционерам банка по итогам 2018 финансового года. Было принято решение о выплате дивидендов в размере 150 млн. манатов из прибыли прошлого года в размере 0,0326 манатов за акцию.

На встрече также были объявлены финансовые результаты деятельности Международного Банка Азербайджана за 9 месяцев 2019 года. Одновременно было утверждено положение общего собрания акционеров банка. Также было принято решение об учреждении дочерней инвестиционной компании банка.

На общем собрании также был обсужден ряд других вопросов, представляющих интерес для акционеров.

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