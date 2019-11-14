Зияд Самедзаде: Новые изменения в Налоговый кодекс - самые важные в истории Азербайджана
Экономическое развитие, достигнутое в результате успешной политики Президента Азербайджана, делает необходимым вносить изменения в Налоговый кодекс.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламента) Зияд Самедзаде, на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Он сообщил, что изменения в Налоговый кодекс по масштабу являются самыми важными в истории Азербайджана. Предусматривается внесение 162 поправок.
"Изменения носят для экономического развития Азербайджана фундаментальный характер. Здесь предусматривается прозрачная фискальная политика, обеспечение конкурентоспособной среды, пресечение бестоварных операций, уклонения от уплаты налогов и комплексные меры по другим вопросам", - сказал Самедзаде.
Он подчеркнул, что все еще осуществляются бестоварные операции, что препятствует обеспечению прозрачности экономики.
По словам Самедзаде, изменениями предусмотрено устранение всех этих фактов.
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