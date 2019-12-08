Общий объем экспорта продукции Азербайджана посредством системы "единое окно" в январе-ноябре 2019 года составил 130 миллионов долларов, что на 15,4 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, передает Day.Az.

В ноябре посредством системы "единое окно" было экспортировано товаров на 11,9 миллиона долларов (рост за год на 0,8 процента).

Среди стран, импортирующих азербайджанскую продукцию посредством "единого окна", лидирует Россия, на долю которой приходится 23 процента всего экспорта. В пятерку стран, лидирующих по объему этой категории импорта азербайджанской продукции, также входят Грузия - 15 процентов Украина - 13 процентов, США - шесть процентов, Испания и Беларусь - по четыре процента. Среди других стран, импортирующих азербайджанскую продукцию посредством системы "единое окно" - Турция,Швейцария и Канада - по два процента, другие страны - 29 процентов.