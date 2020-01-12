https://news.day.az/economy/1193343.html В Азербайджане резко вырос спрос на турецкие автомобили - ЦИФРЫ

В Азербайджане резко вырос спрос на турецкие автомобили - ЦИФРЫ

Экономика, 12 января 2020 23:27 452

В 2019 году экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан вырос на 119,6 процента по сравнению с итогами 2018 года, составив 137,543, миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

Как отметили в министерстве, в декабре 2019 года экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан вырос на 44,65 процента по сравнению с аналогическим периодом 2018 года, составив 11,020 миллиона долларов.

Отметим, что в 2019 году экспорт автомобилей из Турции сократился на 3,1 процента по сравнению с итогами 2018 года, составив 30,594 миллиарда долларов или 17 процентов от общего экспорта Турции.

В декабре 2019 года экспорт автомобилей из Турции вырос на 2,9 процента по сравнению с декабрем 2018 года, составив 2,544 миллиарда долларов или 16,5 процента общего экспорта Турции.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в ноябре 2019 года составил 33,240 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт вырос на 0,1 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 15,503 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года импорт в Турцию вырос на 9,7 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 17,737 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в январе-ноябре прошлого года составил 340,57 миллиарда долларов.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся автобусы отечественных марок - BMC, Temsa и Otokar.

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