https://news.day.az/economy/1195845.html Беларусь готова покупать азербайджанскую нефть по мировым ценам - Лукашенко

Беларусь готова покупать азербайджанскую нефть по мировым ценам - Лукашенко

Экономика, 21 января 2020 17:23 311

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика намерена закупать нефть за пределами России по мировым ценам и проанализировать рентабельность реализации нефтепродуктов из нее.

"Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, - не важно какую, нефть, - по мировым ценам", - сказал Лукашенко на совещании с правительством во вторник.

Президента цитирует госагентство БелТА, передает Day.Az.

По словам Лукашенко, ключевым критерием целесообразности дальнейшего импорта нефти из альтернативных источников остается рентабельность экспорта нефтепродуктов. По его словам, для этого надо "поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти, то есть из альтернативных источников, конечно, не исключая главного нашего поставщика - Российскую Федерацию".

Он подчеркнул, что самый важный вопрос - это последующая продажа нефтепродуктов из переработанной нефти: "Мы должны сегодня рассмотреть вопрос, как и кому мы будем продавать. Как мы вообще организуем продажу готовых нефтепродуктов. Это очень важный вопрос сегодня, и мы должны в этой непростой ситуации получить соответствующий эффект. Повышение продаж на экспорт нефтепродуктов, произведенных нашими заводами, - это большой ресурс", - полагает президент.

При этом он потребовал от правительства обеспечить положительную рентабельность нефтепереработки. Отмечая ухудшение внешнеэкономических условий Лукашенко, обращаясь к руководству правительства, констатировал: "Но я вам уже говорил: эти аргументы я даже во внимание принимать не хочу. Войны нет. В мире денег море. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов - решайте вопросы. Не можете - уходите".

При этом он предупредил участников совещания о персональной ответственности за все предложения. "Даже если в должности не останутся, будут головой отвечать за принятые решения. Поэтому никаких личных пристрастий, интересов - только государственные. Мы не космос изобретаем, не новые космические аппараты. Весь мир работает, примеров много. Берите любой из них и давайте в этом направлении действовать", - сказал президент.

Между тем, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков на совещании отметил, что для обеспечения внутреннего рынка Беларусии хватило бы 80%-й загрузки одного нефтеперерабатывающего завода. Страна экспортирует порядка 70% всех производимых нефтепродуктов (10-11 млн тонн в год).

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