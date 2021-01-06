Экономический рост Азербайджана ускорится

Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 1,9%, в 2022 году экономический рост ускорится до 4,5%, говорится в январском докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, согласно оценкам ВБ, спад ВВП Азербайджана в 2020 году из-за COVID-19 составит 5%.

В октябре прошлого года ВБ спад ВВП Азербайджана на 2020 год прогнозировал на уровне 4,2%, экономический рост в 2021 году на 1,9%, в 2022 году - на 2,8%.

"Рост в субрегионе Южный Кавказ прогнозируется в 2021 году на уровне 2,5%, поскольку потрясения, связанные с пандемией и нагорно-карабахским конфликтом постепенно отходят на второй план. Кроме этого, стимулировать рост в регионе будет восстановление туризма и повышение доверия потребителей и бизнеса", - говорится в докладе, передает "Интерфакс-Азербайджан".

По оценкам ВБ, экономическая активность в Азербайджане в 2021 году расширится по мере стабилизации цен на нефть. Кроме этого, экономика страны выиграет от инвестиций и расходов на восстановление Карабаха.

"Заявление о мире между Азербайджаном и Арменией, в свою очередь, снизит геополитическую напряженность в регионе", - указывается в докладе.

Согласно прогнозам министерства экономики, по итогам 2020 года спад ВВП Азербайджана составит 4%, который сменится в 2021 году экономическим ростом на 3,4%.

В 2019 году рост ВВП Азербайджана составил 2,2%.