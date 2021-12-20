На соцвыплаты в Азербайджане выделено дополнительно 200 млн манатов в год

Новые указы и распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева охватывают в общей сложности 732 тысячи лиц с инвалидностью и других категорий, в том числе 132 тысячи докторантов и студентов, и предусматривают увеличение с начала 2022 года соцвыплат в форме пособий и стипендий. На это выделено дополнительно 200 миллионов манатов в год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, усиление соцзащиты лиц с инвалидностью является одним из основных направлений социальной политики Президента Ильхама Алиева.

Подписанные главой государства новые указы являются очередным важным шагом в данном направлении и предусматривают повышение с начала 2022 года пособий инвалидам, ежемесячной Президентской стипендии лицам, имеющим инвалидность I степени, и лицам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет.

Пособия по инвалидности повышаются с начала 2022 года:

для I степени - от 150 до 220 манатов;

II степени - от 130 до 180 манатов;

III степени - от 110 до 120 манатов.

В результате проведенных за последние три года реформ пособия по инвалидности были повышены по I степени в 2,7 раза, по II степени - в 3 раза, по III степени - в 2,3 раза.

В дополнение к этим пособиям инвалиды I степени по общим причинам также получают ежемесячную стипендию Президента в размере 130 манатов.

Инвалидам, получившим инвалидность при выполнении обязанностей военной службы и по другим особым причинам, выплачивается ежемесячная президентская стипендия в размере 400 манатов для I степени, 350 манатов для II степени, 300 манатов для III степени. В начале 2021 года эти стипендии были повышены в среднем на 50%.

Ежемесячная президентская пенсия за уход лиц с инвалидностью первой степени также будет повышена на 60% и доведена до 80 манатов к началу 2022 года.

Инвалиды в связи с войной и другими особыми причинами, не получающие пенсию, будут получать их в виде пособий и стипендий - 700 манатов в месяц по I степени, 530 манатов - по II степени, 420 манатов - по III степени. Это в 2,5 раза, в 2,2 раза и в 2,2 раза больше, чем в 2019 году соответственно.

Инвалиды, относящиеся к этим категориям, при приобретении трудовой пенсии будут получать в среднем 915 манатов в месяц по I степени, 845 манатов - по II степени, 610 манатов - по III степени. Эти суммы по сравнению с 2019 годом больше на 72%, 81% и 97% соответственно.

А в соцвыплатах лицам с инвалидностью по общим причинам за последние 3 года эти повышения составляют 50%, 59% и 112% соответственно.

Пособие детям с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет также увеличено со 150 до 200 манатов. За их уход в 2019 году была принята ежемесячная стипендия Президента, которая увеличилась на 60% - с 50 до 80 манатов.

Так, если в начале 2019 года соцвыплата для детей с ограниченными возможностями здоровья составляла всего 82 маната, то с начала 2022 года ежемесячная соцвыплата в виде пособий (200 манатов) и стипендий (80 манатов) составит 280 манатов, что в 3,4 раза больше этой суммы.