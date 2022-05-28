Трансатлантическая сеть авиакомпании LOT Polish Airlines будет доступна для азербайджанцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал управляющий директор авиакомпании LOT Polish Airlines Рафал Мильчарский на пресс-конференции по случаю открытия международного авиарейса Варшава-Баку-Варшава.

"Наша трансатлантическая сеть в Нью-Йорк, Чикаго и другие города будет доступна и для азербайджанцев", - сказал он.

Мильчарский отметил, что не сомневается в том, что миллионы польских туристов приедут и в Азербайджан.

"Красота столицы Баку и утонченный вкус азербайджанской кухни впечатляют", - добавил он.

Управляющий директор авиакомпании также выразил надежду на дальнейшее успешное развитие туристического сектора в Азербайджане, в том числе и в Карабахе.

"Хочу также присоединиться к поздравлениям с Днем независимости Азербайджана. Народы Азербайджана и Польши имеют долгую традицию взаимного уважения. Надеюсь, что отношения между нашими странами и впредь будут процветать", - добавил он.