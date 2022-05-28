Трансатлантическая сеть авиакомпании LOT Polish Airlines будет доступна для азербайджанцев - управляющий директор - ФОТО
Трансатлантическая сеть авиакомпании LOT Polish Airlines будет доступна для азербайджанцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал управляющий директор авиакомпании LOT Polish Airlines Рафал Мильчарский на пресс-конференции по случаю открытия международного авиарейса Варшава-Баку-Варшава.
"Наша трансатлантическая сеть в Нью-Йорк, Чикаго и другие города будет доступна и для азербайджанцев", - сказал он.
Мильчарский отметил, что не сомневается в том, что миллионы польских туристов приедут и в Азербайджан.
"Красота столицы Баку и утонченный вкус азербайджанской кухни впечатляют", - добавил он.
Управляющий директор авиакомпании также выразил надежду на дальнейшее успешное развитие туристического сектора в Азербайджане, в том числе и в Карабахе.
"Хочу также присоединиться к поздравлениям с Днем независимости Азербайджана. Народы Азербайджана и Польши имеют долгую традицию взаимного уважения. Надеюсь, что отношения между нашими странами и впредь будут процветать", - добавил он.
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