https://news.day.az/economy/1466035.html Сколько авиарейсов будет осуществляться по маршруту Варшава-Баку-Варшава?
Сколько авиарейсов будет осуществляться по маршруту Варшава-Баку-Варшава?
Авиарейс по маршруту Варшава-Баку-Варшава будет осуществляться четыре раза в неделю.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал управляющий директор авиакомпании LOT Polish Airlines Рафал Мильчарский на пресс-конференции по случаю открытия международного авиарейса Варшава-Баку-Варшава.
По его словам, рейсы будут осуществляться по средам, четвергам, пятницам и субботам.
Отметим, что первый рейс по этому маршруту был осуществлен 28 мая.
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