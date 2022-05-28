Сколько авиарейсов будет осуществляться по маршруту Варшава-Баку-Варшава?

Авиарейс по маршруту Варшава-Баку-Варшава будет осуществляться четыре раза в неделю.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал управляющий директор авиакомпании LOT Polish Airlines Рафал Мильчарский на пресс-конференции по случаю открытия международного авиарейса Варшава-Баку-Варшава.

По его словам, рейсы будут осуществляться по средам, четвергам, пятницам и субботам.

Отметим, что первый рейс по этому маршруту был осуществлен 28 мая.