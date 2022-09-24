Источник: Агентство международной информации Trend

В нынешнем геополитическом контексте мы рассматриваем стабильные связи и сотрудничество между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики как важный фактор, способствующий конкурентоспособным, диверсифицированным и безопасным поставкам газа в соответствии с приоритетами плана REPowerEU.

Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в Еврокомиссии.

"Основываясь на положительном опыте энергетического сотрудничества и успешном начале поставок газа по Южному газовому коридору в решающий момент, ЕС рассматривает Азербайджан как надежного и стратегического партнера по торговле энергоносителями. Мы также рассматриваем новый Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетики как важный вклад в диверсификацию поставок энергоносителей и укрепление нашей энергетической безопасности с целью расширения сотрудничества в области возобновляемых источников энергии", - сказали в структуре.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.