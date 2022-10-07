https://news.day.az/economy/1501424.html Цифровой подстанции в Физули будет достаточно для обеспечения электроэнергией населения – Азеришыг
Цифровой подстанции в Физули будет достаточно для обеспечения электроэнергией населения – Азеришыг
Строящейся в настоящее время цифровой подстанции в Физули будет достаточно для того, чтобы в ближайшем будущем обеспечить электроэнергией население, которое планируется переселить в регион.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.
Он отметил, что в случае необходимости будут построены новые подстанции.
По словам Мамедзаде, отличие этой подстанции в высокой оперативности, любая информация о состоянии электрической сети получается в цифровом формате.
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