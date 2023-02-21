https://news.day.az/economy/1540227.html Азербайджан и Саудовская Аравия проведут первое заседание совместного делового совета - ФОТО
Азербайджан и Саудовская Аравия проведут первое заседание совместного делового совета - ФОТО
В ближайшие месяцы пройдет первое заседание совместного делового совета между Азербайджаном и Саудовской Аравией.
Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, говорится в публикации в аккаунте в соцсети председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхана Мамедова.
В публикации говорится, что продолжается процесс создания делового совета между Азербайджаном и Саудовской Аравией.
"Как сопредседатели мы обсудили с Ахмедом Дахилом предстоящую повестку дня, членство, мероприятия и совместные инициативы в рамках Совета. 1-е заседание Совета состоится в ближайшие месяцы", - отметил Мамедов.
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