Азербайджан и Саудовская Аравия проведут первое заседание совместного делового совета

В ближайшие месяцы пройдет первое заседание совместного делового совета между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, говорится в публикации в аккаунте в соцсети председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхана Мамедова.

В публикации говорится, что продолжается процесс создания делового совета между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

"Как сопредседатели мы обсудили с Ахмедом Дахилом предстоящую повестку дня, членство, мероприятия и совместные инициативы в рамках Совета. 1-е заседание Совета состоится в ближайшие месяцы", - отметил Мамедов.