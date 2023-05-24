Сколько средств было затрачено на разминирование территорий?

Из средств государственного бюджета на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий в размере 4311,0 миллиона манатов на разминирование территорий было потрачено 99,9 миллиона манатов.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в "Годовом отчете об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

На очистку освобожденных от оккупации территорий, а также других территорий Азербайджана, пострадавших от войны и военных действий, от мин и неразорвавшихся боеприпасов, взрывоопасных устройств Агентству по разминированию было выделено 0,37 миллиона манатов, на закупку комплексов разминирования GCS-200, запасных и вспомогательных частей к ним с целью ускорения и повышения качества работ по разминированию на освобожденных территориях МЧС Азербайджана было выделено 4,9 миллиона манатов.