Когда будет завершено строительство ж/д Решт - Астара?

Полностью завершить строительство железнодорожного участка Решт - Астара планируется к 2028 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на правительственном часе в Госдуме.

"В рамках развития западного маршрута МТК "Север - Юг" в мае 2023 года подписано межправительственное соглашение, которое является итогом почти 20-летнего обсуждения вопроса строительства на территории Ирана недостающего участка железнодорожной линии Решт - Астараа. <...> Ожидаем выполнения в полном объеме строительства к 2028 году", - сказал он.

Савельев отметил, что цель холдинга "Российские железные дороги" в 2023 году - перевезти более 1 млн контейнеров через международный транспортный коридор (МТК) Север - Юг.

Отмечено, что 17 мая Россия и Иран заключили в рамках проекта "Север - Юг" соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт - Астара, который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива (через территорию Азербайджана - прим.ред.). Общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд.