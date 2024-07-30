Азербайджан рассматривает направления сотрудничества с Google

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился в формате видеоконференции с директором по взаимодействую с государственными органами и общественной политики по Кавказу и Центральной Азии компании Google Ольгой Скороходовой и руководителем по Кавказу, Центральной Азии, Южной Африки и Израилю Мариной Зуник.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию, распространенную министерством, на встрече было обсуждено нынешнее состояние двустороннего сотрудничества, внедрение инновационных практик, развитие цифровой экономики, в том числе организация совместной деятельности, касающейся технологий на основе искусственного интеллекта.

Стороны обсудили приоритеты и перспективы решений в области устойчивого развития на СОР29, а также потенциальные направления сотрудничества по продуктам и услугам компании.

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