SOCAR и Вьетнам расширяют сотрудничество в нефтегазовой сфере

Вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов встретился с делегацией Вьетнама, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на SOCAR.

"Прошла встреча с Фам Суан Соном, генеральным директором по бурению вьетнамской компании VietsoVPetro и Чан Мань Куонгом, главой департамента управления нефтегазовыми контрактами PetroVietnam", - сообщили в SOCAR.

На встрече состоялся обмен идеями относительно расширения сотрудничества между компаниями, была отмечена важность обмена опытом и обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что Азербайджан и Вьетнам имеют давнее сотрудничество в сфере нефти, в частности, SOCAR проводила буровые работы во Вьетнаме.

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