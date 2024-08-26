Текстиль из Ханкенди выйдет на мировой рынок

В городе Ханкенди строится текстильная фабрика общей стоимостью инвестиций 6 миллионов долларов США. На начальном этапе проекта, реализуемого совместно с Узбекистаном, будут трудоустроены 400 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Директор компании BUSINESS TEX JV, осуществляющей строительные работы, Афган Муслимов сообщил, что фабрика площадью 1,5 гектара имеет площадь под застройку 4000 квадратных метров. На первом этаже будет осуществляться кройка, а второй и третий этажи будут функционировать как ткацкий цех. Подвальная же часть будет действовать как депо.

В настоящее время на предприятии легкой промышленности на первом этапе выполнено 70 процентов работ. До конца этого года планируется завершить этап. Полный запуск фабрики, где работой будут обеспечены 800-1000 человек, запланирован на конец 2025 года. На фабрику также привлекут специалистов из Узбекистана.

Станки на фабрике будут поставляться из Турции, а сырье для пошива - из Узбекистана. Хотя фабрика в основном предназначена для производства сорочек с короткими рукавами, поэтапно планируется выпускать также разнообразную одежду. Производимая продукция будет экспортироваться не только на местный рынок, но и за границу. Уже ведутся переговоры с известными мировыми фирмами по производству одежды.

Отметим, что на встречах, проведенных в рамках государственного визита Президента Азербайджана в Узбекистан 22-23 августа, были определены инвестиционные программы между двумя странами. Здесь основное место занимают промышленность, сельское хозяйство, туризм и отельный бизнес. В Ташкенте на встрече Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева с представителями деловых кругов обеих стран был дан старт новым совместным узбекско-азербайджанским проектам. Будет реализовано 7 проектов общей стоимостью 520 миллионов долларов, одним из которых является текстильная фабрика, построенная Узбекистаном в городе Ханкенди.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!