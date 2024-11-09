Чили представит крупную делегацию на СОР29 в Баку

На 29-й сессии Конференции сторон Рамочного соглашения ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку, Чили будет представлять делегация в составе 121 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал посол Чили в Азербайджане Жанкарло Альберти.

По словам посла, в этом месяце в Баку начнет функционировать Консульский отдел посольства Чили.