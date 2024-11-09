https://news.day.az/economy/1705644.html Чили представит крупную делегацию на СОР29 в Баку На 29-й сессии Конференции сторон Рамочного соглашения ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку, Чили будет представлять делегация в составе 121 человека. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал посол Чили в Азербайджане Жанкарло Альберти.
Чили представит крупную делегацию на СОР29 в Баку
На 29-й сессии Конференции сторон Рамочного соглашения ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку, Чили будет представлять делегация в составе 121 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал посол Чили в Азербайджане Жанкарло Альберти.
По словам посла, в этом месяце в Баку начнет функционировать Консульский отдел посольства Чили.
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