Необходимо создать новую глобальную цель климатического финансирования на COP29.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный секретарь ООН по изменению климата Саймон Стил на открытии Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку.

"Этот кризис так или иначе затрагивает каждого человека в мире. Если хотя бы две трети стран мира не смогут позволить себе быстро сократить выбросы, то каждая страна заплатит высокую цену", - отметил он.

Исполнительный секретарь ООН заявил, что климатическое финансирование не должно рассматриваться как благотворительность. Он призвал к выработке амбициозной глобальной цели, которая отражала бы интересы всех стран, включая самые богатые и развитые. "Если страны не смогут повысить устойчивость цепочек поставок, вся мировая экономика будет поставлена на колени", - сказал Стил, подчеркивая, что ни одна страна не застрахована от катастрофических последствий изменения климата.

Стил также указал на необходимость реформирования глобальной финансовой системы, чтобы развивающиеся страны могли получить финансовые ресурсы для борьбы с климатическими последствиями. "Недостаточно просто согласовать цель", - заявил он. "Нужно приложить больше усилий для реформирования системы и предоставления странам финансового пространства, в котором они так нуждаются".

Сегодня в Баку официально стартовала конференция COP29. Это событие, которое пройдет с 11 по 22 ноября, собирает мировых лидеров, политиков и климатических экспертов для обсуждения неотложных проблем изменения климата. На повестке дня - вопросы климатического финансирования, цели по сокращению выбросов и глобальное сотрудничество. Результаты COP29 окажут решающее влияние на формирование дальнейшей климатической стратегии для планеты.