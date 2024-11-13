На СОР29 проходит Диалог высокого уровня Тройки

В рамках СОР29 проходит Диалог высокого уровня Тройки: Дорожная карта Миссии 1.5 к будущему совместного процветания.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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