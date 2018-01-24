Вагит Алекперов предостерег от взрывного роста цен на нефть до $150

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов считает, что цены на нефть в результате соглашения о сокращении добычи (ОПЕК+) должны быть стабилизированы, но нельзя допустить их взрывного роста до $150 за баррель. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Такое ощущение, что правительства стран, которые производят нефть, не устраивает уже и $70, и начинается снова гонка за "механическим зайчиком". Мы должны привести [цены] в норму, к уровню 2011-2012 года, и потом плавно выходить из этого соглашения, - сказал Алекперов. - Мы не должны допустить снова взрывного скачка цен на нефть, как было - $140-150".

Он напомнил, что после резкого падения цен на нефть страны устраивал рост и до $50 за баррель.

По словам Алекперова, "Лукойл" сформировал свой бюджет на ближайшие три года, исходя из цены нефти в $50 за баррель.

Также Алекперов предостерегает нефтедобывающие страны от жадности, которая может привести к резкому росту цен на нефть, ожидает балансировки рынка уже в апреле, а в середине года принятия решения по дальнейшим действий стран ОПЕК+ на рынке, которое позволит нефтяным компаниям сформировать инвестиционные программы.

"Надо сегодня иметь ориентир, и я глубоко убежден, что ориентиром главным должны быть те сверхнормативные остатки, которые сегодня формируются на свободном рынке, - их было раньше 700 млн баррелей, сегодня - 146 млн баррелей. Теми темпами, которыми сегодня падают остатки, в апреле это сбалансируется, и тогда уже надо на уровне министерств вырабатывать механизм, как сбалансировать рынок, и постепенно - я не говорю, что резко надо выходить - выходить из этой ситуации (соглашения ОПЕК+ - прим. ред.)", - сказал Алекперов.

Глава "Лукойла" предупредил, что отсутствие мер по регулировке рынка может привести к резкому росту цен уже в ближайшие 3-5 лет, поэтому он рассчитывает, что в середине года будет принято решение, которое позволит компаниям сформировать свои инвестиционные программы с учетом этих мер.

Алекперов напомнил, что "Лукойл" был одним из сторонников заключения соглашения с ОПЕК о сокращении добычи, но теперь требования к цене нефти растут. "Мы прекрасно понимаем, что это была критическая ситуация. Цена нефти уходила ниже $30, и для нас уровень $50 - тот уровень, на который нацеливалось это соглашение. Мы преодолели $50, вышли на $60, этого все равно стало мало странам-производителям, и уже уровень $70 - это тот ориентир, который сегодня декларируется", - сказал он.

Глава "Лукойла" предупредил, что жадность производителей нефти может привести к повторению ситуации середины нулевых, когда цена нефти с $9 выросла до $140, что привело к росту инвестиций в альтернативные источники энергии и последующему резкому падению цен.

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