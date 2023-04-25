Компот: основные виды, польза и вред для здоровья

Компот - это напиток из детства, его готовят из сухофруктов, ягод, спелых фруктов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, готовить его быстро, и остается он вкусным и в холодном, и в горячем виде. Кроме того, компот отлично утоляет жажду и может стать источником витаминов. Правда, некоторые сомневаются, полезен ли компот, ведь в нем содержится сахар.

Виды компота

Больше 200 лет готовят компот таким, каким мы привыкли его видеть: для этого сухофрукты или ягоды быстро кипятили в горячей воде с сахаром. Поэтому на Руси напиток называли "взвар". Само же слово произошло от французского "компотэ", обозначающего фруктовое пюре. Правда, ничего общего с привычным напитком этот десерт не имеет.

Компот из сухофруктов считается классическим и очень полезным. Фрукты сушат в период их полной зрелости, а значит, максимальной концентрации витаминов. К тому же это очень удобно: не надо мыть и резать плоды во время приготовления напитка.

Еще один вариант - компот из замороженных ягод: для него малину, вишню, бруснику просто высыпают в кастрюлю, заливают водой, добавляют сахар и дают прокипеть. Ягоды выделяют много сока, поэтому напиток получается ярким и очень вкусным, каждый глоток навевает воспоминания о лете. Готовится такой компот очень быстро.

Можно сварить компот из свежих фруктов - чем разнообразнее компоненты, тем ароматнее получится напиток. Зимой на выручку приходит компот из варенья. Правда, в пользе и вкусовых свойствах он все же уступает другим вариантам.

Польза компота

Как любое блюдо или напиток из фруктов и ягод, компот полезен прежде всего содержанием витаминов. Кроме того, в зависимости от состава он может положительно влиять на ЖКТ, сердце, почки или сосуды. Компот из чернослива помогает наладить работу кишечника, напиток из груш и яблок - укрепить иммунитет, а из цитрусовых - победить инфекционные болезни. Компот из вишни станет отличным завершением дня: он благотворно влияет на сон. А узвар из черники, земляники и других лесных ягод поможет ускорить обмен веществ.

Каждый компот хорош по-своему: например, напиток из груш обладает бактерицидными и противомикробными свойствами.

В компоте можно найти магний, кальций, марганец, медь, натрий, фтор, цинк и селен; много в нем витаминов A, C, E, H, PP, K и группы B, есть пиридоксин, тиамин, фолиевая кислота, цианокобаламин. Они положительно влияют на сосуды, состояние кожи, волос, ногтей.

Компот из чернослива и кураги особенно полезен тем, кто страдает от анемии и постоянной усталости. Он поможет нормализовать уровень железа в крови.

Компот можно пить вместо воды, но только если он сварен без добавления сахара. В этом случае от него будет максимальная польза и он утолит жажду.

Кому компот вреден

Несмотря на пользу напитка, не стоит забывать, что часто он готовится с добавлением сахара. В среднем калорийность компота - около 105 калорий на 100 граммов. Тем, кто страдает сахарным диабетом и лишним весом, употреблять его стоит с осторожностью.

Не менее важно знать, что ни один из компонентов напитка не вызовет индивидуальной аллергии. Готовить компот из кислых сухофруктов или недозрелых фруктов не рекомендуется - это может негативно сказаться на самочувствии, особенно если у человека есть проблемы с органами ЖКТ.

Как выбрать и хранить компот

Компот можно сварить дома, а можно купить уже готовый. Важно изучить состав - он должен быть натуральным, содержать лишь ягоды, фрукты, сахар и воду. Чрезмерная концентрация сахара тоже не делает напиток очень полезным, поэтому обращайте внимание, на каком месте он указан в списке ингредиентов: чем дальше от начала, тем лучше.

Заготовленный летом компот из сезонных ягод и фруктов будет радовать семью весь год.

Хранить компот лучше в холодильнике. Перелейте его в закрытую стеклянную тару, иначе жидкость может быстро забродить и стать непригодной к употреблению.