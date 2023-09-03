Какие опасности для здоровья таят стейки с кровью, рассказывает хирург

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов уверен, что недожаренное мясо может быть источником бактериального заражения, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

"Все любители полусырых стейков не застрахованы от энтероколита, менингита, поражения сердечно-сосудистой системы, артрита. Беременным женщинам может грозить выкидыш, - предостерегает доктор. - Пока животное живо, бактерии находятся в его кишечнике. Однако после забоя они могут мигрировать в ткани, из которых делают стейки".

После заморозки и хорошей прожарки большинство вредных микроорганизмов гибнет. Но у некоторых паразитов есть "иммунитет" к изменяющимся условиям. При употреблении сырого мяса риск есть всегда. Если стейк прожарен Medium или Medium Rare этот риск достаточно высок.

"Также в аппетитном - и, безусловно, недешевом - непрожаренном стейке могут оказаться гельминты бычьего цепня. В кишечнике человека выжившая личинка может превратиться во взрослого ленточного червя и серьезно навредить здоровью", - говорит врач Умнов.

Кроме этого, при заражении гельминтами могут возникнуть осложнения. Речь идет об аппендиците, кишечной непроходимости, холецистите, панкреатите и перитонеальных абсцессах. Заболевшему придется лечиться, обеззараживать вещи, стоять на учете в диспансере. Модное блюдо в одно мгновение окажется самым дорогим для здоровья и бюджета.