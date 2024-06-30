Диетолог назвала замедляющие старение продукты

Некоторые продукты помогают замедлить старение, рассказала диетолог Ольга Редина. Их она назвала в беседе с "Вечерней Москвой", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Рединой, замедлить старение помогают антиоксиданты - элементы, позволяющие бороться со свободными радикалами, разрушающими клетки организма. "Антиоксидантами богаты такие продукты, как ягоды (например, малина или голубика), фрукты, особенно цитрусовые, орехи, некрахмалистые овощи, темный шоколад, зеленый чай", - перечислила она.

Кроме того, процессы старения замедляет коллаген - белок, отвечающий за упругость и увлажнение кожи, добавила она. Диетолог объяснила, что коллаген содержится в яйцах, мясе, костном бульоне, морских водорослях, рыбе. Редина подчеркнула, что в целом в рационе здорового человека должно быть достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, чтобы обеспечить организм всем необходимым для хорошего самочувствия и молодости.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!